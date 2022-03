E’ stato fissato per lunedì 4 aprile, alle ore 10, l'incontro del tavolo di unità di crisi convocato dalla Regione Toscana per Pineider 1774, inizialmente previsto per il 31 marzo alle 15.

L’individuazione della nuova data si è resa necessaria per un concomitante ed improvviso impegno dell'Unità di crisi regionale.

Fonte: Regione Toscana