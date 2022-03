Ritorna in Piazza Duomo l’emozione della grande musica internazionale con il Pistoia Blues 2022 in particolare nelle tre serate del 9, del 15 e del 16 luglio con altrettanti protagonisti della scena mondiale come la storica band new wave pop scozzese con all’attivo decine di hits Simple Minds, la straordinaria voce rock-blues-soul del cantautore inglese attesissimo Paolo Nutini tornato alla musica dopo 7 anni di pausa e il classico rock blues americano dei Gov’t Mule di Warren Haynes, già membro della Allman Borthers Band, uno dei marchi immortali del rock sudista.

A queste serate di grande musica si aggiunge il cantautore svedese The Tallest Man on Earth in un imperdibile intimo concerto in Fortezza Santa Barbara ma non solo: dopo il successo degli anni precedenti ritorna anche la sezione !Storytellers - Suoni

d"autore” dedicata alla musica d"autore italiana ed alle nuove sonorità. Anche quest’anno nella nuova rassegna varata nel 2020 dallo storico festival pistoiese verrà presentata un’accurata selezione del meglio della musica italiana di diverse generazioni con due artisti di primissimo piano della scena nazionale come Elisa e Manuel Agnelli e due imperdibili protagonisti della “new wave italiana” come Willie Peyote, rapper torinese di grande talento e la giovane promessa Ariete, il simbolo della generazione Z che ha appena pubblicato il suo primo disco sulla scia di singoli di enorme successo.

In apertura della manifestazione anche una serata blues intitolata come il libro “Sweet Home Pistoia” presentato l’inverno scorso in un Teatro Manzoni esaurito: un libro che racconta 40 edizioni del Festival e che sarà onorato con alcuni grandi protagonisti della sua storia. Un modo per celebrare le radici storiche e culturali del festival in un contesto di continua evoluzione del mercato musicale. La serata esplorerà diversi stili di blues con esibizioni live e avrà al centro la storia unica della manifestazione raccontata attraverso immagini di archivio e le parole degli esperti.

Un’anteprima di grande qualità si terrà giovedì 7 luglio nella prima giornata del festival con The Tallest Man on Earth: il cantautore svedese, spesso paragonato a Bob Dylan, si esibirà alla Fortezza Santa Barbara dove presenterà il suo quinto lavoro discografico "I Love You. It"s A Fever Dream”.

L’8 luglio la speciale serata “Sweet Home Pistoia”: l"evento prende il nome dal titolo del primo libro ufficiale sul Pistoia Blues "Sweet Home Pistoia – 40 anni di Festival Blues” edito dalla Volo Libero Edizioni a cura dell"Associazione Blues In e del Comune di Pistoia.

Sabato 9 luglio ci sarà il grande ritorno dei Gov’t Mule: la celebre band americana, caposaldo del suono rock-blues americano degli ultimi 30 anni, guidata da Warren Haynes, tornerà a calcare il palco pistoiese a 10 anni esatti dall"ultima loro apparizione del 2012 per un concerto indimenticabile.

Warren Haynes (voce e chitarra), Matt Abts (batteria), Danny Louis (tastiere, chitarra e cori) e Jorgen Carlsson (basso) – hanno conquistato una fan base a livello globale grazie alla loro musica onesta, strutturata e audace, ricca di improvvisazioni e virtuosismi, che li ha portati ad essere riconosciuti come una delle band più attive e riverite del mondo, con un posto garantito tra i titani del rock.

In apertura una serie di promettenti band tra cui La Terza Classe capitanata dal celebre imprenditore della ristorazione Joe Bastianich che ha da tempo rivelato le sue doti di band leader e di cantante, prima di loro gli italiani Roommates recentemente usciti con il disco “Roots”.

Domenica 10 luglio si terrà la prima serata “Storytellers - Suoni d’autore”: sarà Elisa la protagonista assoluta. Reduce dal suo ultimo album “Ritorno al futuro / Back to the Future” l’artista friulana calcherà per la prima volta il palco di Piazza Duomo.

Martedì 12 luglio il secondo grande protagonista di “Storytellers” sarà Manuel Agnelli: il leader degli Afterhours sarà in tour quest’estate con i nuovi suoi brani inediti e le più belle canzoni della sua storica band. Già online due nuovi brani inediti inclusi nella colonna sonora del film dei Manetti bros. “Diabolik”.

Mercoledì 13 luglio sarà sempre targato “Storytellers” con lo spettacolo di Willie Peyote, rapper torinese “pensante” che intinge i suo versi in una miscela di black music. Sarà accompagnato dalla All Done band formata da Luca Romeo (basso), Dario

Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico Allavena (trombone) e Damir Nefat (chitarra).

Giovedì 14 luglio un’incredibile prima volta per Arianna del Ghiaccio, in arte Ariete, sul palco di Piazza Duomo. Portavoce della nuova Generazione Z, Ariete è la nuova promessa del pop italiano appena uscita con l’album “Specchio” dopo una manciata di singoli tormentoni e di sold out in giro per l’Italia.

Dopo due posticipi finalmente arriverà il momento per i Simple Minds di portare il loro tour celebrativo dei quarant’anni sul palco di Piazza Duomo: venerdì 15 luglio Pistoia si infiammerà con le hit più grandi della band in due ore e mezza di concerto.

Per la band di Jim Kerr si tratterà della prima volta sul palco del Festival pistoiese.

Chiuderà la manifestazione sabato 16 luglio Paolo Nutini per un attesissimo grande ritorno per il cantautore scozzese. L’artista si esibì già nell’edizione del 2012 in un territorio che conosce bene visto le sue origini toscane.

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster (per Simple Minds e Paolo Nutini anche sul circuito Vivaticket). Tutte le info sui canali ufficiali: www.pistoiablues.com | www.facebook.com/pistoiablues | www.instagram.com/pistoia_blues_festival

Pistoia Blues 2022 - il Programma

7 luglio 2022 - The Tallest Man On Earth - Fortezza Santa Barbara

8 luglio 2022 - Sweet Home Pistoia - Piazza Duomo

9 luglio 2022 - Gov’t Mule - Roommates - J. Bastianich & La Terza Classe - Piazza Duomo

10 luglio 2022 - Elisa - Piazza Duomo

12 luglio 2022 - Manuel Agnelli - Piazza Duomo

13 luglio 2022 - Willie Peyote - Piazza Duomo

14 luglio 2022 - Ariete - Piazza Duomo

15 luglio 2022 -Simple Minds - Piazza Duomo

16 luglio 2022 - Paolo Nutini - Piazza Duomo