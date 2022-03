Rapinò una coppia di coniugi, denunciato 40enne

E' scattata una denuncia da parte dei carabinieri di Prato ai danni di un 40enne il quale, insieme ad un complice, aveva rapinato una coppia di coniugi cinesi. Il fatto è avvenuto lo scorso mercoledì 9 marzo in via Giorgio La Pira. Marito e moglie, di origini cinesi, erano stati aggrediti di notte dai due rapinatori, in fuga dopo essere riusciti a rubare un cellulare a altri oggetti di poco valore in seguito ad un pugno sferrato al malcapitato, senza però essere stati in grado di sottrarre la borsetta alla donna.

Le indagini dei carabinieri sono partite dalla visione dei filmati realizzati dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona e poi approfondite attraverso attività di osservazione e testimonianze. Determinante è stato il riconoscimento dei capi d’abbigliamento di uno dei due aggressori, aspetto che ha dato il via al percorso investigativo che ha portato all'identificazione del malvivente e del suo complice.