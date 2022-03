Regione e Unioncamere Toscana insieme per far crescere le imprese

Un gioco di squadra di promozione economica, per offrire maggiori opportunità alle imprese toscane: quattrocentoquarantaseimila quelle attive a fine febbraio. Un’intesa in dieci punti: dall’internazionalizzazione del sistema produttivo e la valorizzazione del made in Tuscany e del marchio “Valore Toscana” alle politiche attive per favorire l’occupazione giovanile, la formazione e l’apprendimento permanente. Un sostegno coordinato, ognuna con le proprie competenze e specificità, di un tessuto economico regionale che, pur in mezzo a molteplici difficoltà, ha le capacità per crescere e competere su tutti i mercati.

Regione e Unioncamere Toscana hanno siglato un patto di tre anni, una sorta di “alleanza per lo sviluppo”, con l’obiettivo di coordinare le rispettive pianificazioni: dalla promozione appunto dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico alle aziende al sostegno di startup innovative e imprese che avviano una nuova attività (anche giovanili e femminili), dall’accesso al credito alla finanza agevolata per le piccole e medie imprese. E poi ancora collaborazione sulla semplificazione delle procedure, la qualificazione delle filiere produttive, le infrastrutture o il monitoraggio dei costi delle materie prime.

Regione e Uniocamere Toscana non sono nuove a intese di queste tipo e il protocollo appena siglato, illustrato dal presidente della Toscana Eugenio Giani e del presidente di Unioncamere Massimo Guasconi, si inserisce nel solco di una collaborazione consolidata.

“Fare squadra e coordinarsi, per ottimizzare al meglio l’uso di risorse ed esperienze, è da sempre il modo più virtuoso in cui gli enti pubblici possono operare – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani - . Lo diventa ancor di più in una fase come questa di rilancio dell’economia, dopo una crisi alle spalle (quella innescata dalla pandemia) e un’altra in corso (conseguente all’aumento dei costi energetici), con risorse straordinarie adesso a disposizione, ma che non vanno sprecate, e un pacchetto di investimenti e riforme dađare legate al Pnrr”. “Collaboreremo – aggiunge – con l’obiettivo comune di far crescere e diventare ancora più competitive le nostre imprese”.



"L'accordo sottoscritto - dichiara il presidente di Unioncamere Toscana Massimo Guasconi - punta ad offrire maggiori occasioni di sviluppo alle imprese toscane attraverso un coordinamento operativo delle attività di promozione economica e una puntuale azione informativa sui bandi e le opportunità del Pnrr”. “Ringrazio il presidente Giani – prosegue - per l'attenzione e la disponibilità dimostrata e ringrazio il sistema camerale toscano per l'impegno”. Poi alcuni numeri: “La nostra economia regionale – ricorda- , che conta 446 mila imprese e nel 2021 ha visto crescere Pil e export rispettivamente del 6,5 e del 16,8 per cento, è pienamente in grado di crescere e competere su tutti i mercati, nonostante le molteplici difficoltà causate prima dalla pandemia e adesso dalla crisi energetica e dalla contrazione delle relazioni commerciali innescate dalla guerra”. “La collaborazione tra istituzioni – conclude - non può che favorire e consolidare questa forza”.

Fonte: Regione Toscana