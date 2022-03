Savino Del Bene per l'Ucraina, pallavoliste accolte in Italia

La Savino Del Bene Volley scende in campo per dare un aiuto concreto alla popolazione ucraina nell'emergenza in atto, e lo fa supportando la Lega Pallavolo Serie A Femminile nell'organizzazione dell'iniziativa "LVF X UKR".

La Lega Pallavolo Serie A Femminile non si è mai dimostrata indifferente e non lo ha fatto neanche stavolta, manifestando la sua vicinanza al popolo ucraino. E se la scelta di promuovere un messaggio di pace all'inizio di ogni gara di campionato era stata un modo simbolico per comunicare il ripudio della guerra e la voglia di sostenere chi soffre, in questi giorni la Lega del Volley femminile è scesa in campo con aiuti concreti attraverso la spedizione di generi di prima necessità verso l'Ucraina.

Alcune delle società del massimo campionato, tra cui la Savino Del Bene Volley Scandicci, hanno unito le forze per inviare nove pulmini verso l'Ucraina, in modo da fornire alla popolazione sotto attacco un sostegno ed un conforto. Non solo, i pulmini dopo aver consegnato tutto il materiale trasportato, faranno rientro in Italia stasera, ed accompagneranno 56 ucraini che verranno accolti nel nostro Paese, tra loro anche 30 atlete che troveranno una casa temporanea presso il Centro Pavesi di Milano, struttura di Proprietà della Federazione Italiana Pallavolo.

La Savino Del Bene Volley crede fortemente nel sostegno alle persone in difficoltà ed agli aiuti umanitari, specialmente in questo periodo di emergenza e di incertezza nel quale la solidarietà e l'impegno sociale devono essere il collante di unione tra tutti.

Fonte: Savino Del Bene Volley