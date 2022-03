Scappa dopo l'incidente, la municipale scopre fuggitivo dal carrozziere

Distrugge l’auto e si da alla fuga: individuato dalla Polizia Municipale con la videosorveglianza.

Nello scorso fine settimana la Polizia Municipale di Montecatini Terme è intervenuta per un incidente stradale nel centro cittadino.

L’autore dell’incidente si era dato alla fuga.

Una donna di 45 anni di Monsummano Terme era giunta come ogni giorno per lavoro a Montecatini e aveva parcheggiato la propria Alfa Romeo al margine della carreggiata. Quando è tornata a fine giornata di lavoro ha visto che l'auto era stata distrutta completamente sia nella parte posteriore a causa di un urto con un altro veicolo, che nella parte anteriore in quanto il forte urto aveva causato lo spostamento contro un muro di recinzione.

Nessun testimone aveva assistito all’incidente e nessun elemento poteva far ricondurre al fuggitivo.

Da un attenta analisi del veicolo incidentato gli agenti hanno trovato un frammento dell’auto del fuggitivo.

Con l’analisi della videosorvegliaza della zona e sui portali di controllo targhe il cerchio si è stretto su poche autovetture che avevano le caratteristiche dell’auto che si era data alla fuga.

Poi è stata trovata l'auto e il proprietario, un 74enne di Pieve a Nievole che aveva già portato il proprio veicolo in carrozzeria per far togliere le tracce del sinistro stradale.

Il pirata della strada inizialmente ha tentato di negare la propria presenza a Montecatini Terme ma quanto il frammento trovato sul luogo del sinistro è stato posizionato sul paraurti sulla sua autovettura danneggiata non gli è rimasto altro che ammettere le proprie colpe.

Per lui arriveranno sanzioni amministrative per poco meno di 500 euro oltre alla decurtazione di due punti sulla patente e per la donna tutte le informazioni necessarie per avere il risarcimento del danno subito alla propria autovettura.