Servizi che fanno la differenza: l'Infopointt di Alia apre cinque sedi nel territorio comunale

L’InfoPoint di Alia si moltiplica sul territorio con l’attivazione di cinque sedi permanenti a disposizione dei cittadini. Erogare servizi alla comunità attraverso una presenza capillare, dislocata nelle frazioni e nelle località più decentrate, è l’obiettivo del nuovo intervento, nato dalla collaborazione tra il Comune di Barberino Tavarnelle e Alia Servizi Ambientali SpA. Nel territorio comunale, dove dalla metà di febbraio è stato esteso e introdotto integralmente il sistema di raccolta porta a porta, il servizio sarà attivo da venerdì 1 aprile per rispondere alle diverse necessità della popolazione. “Ai cinque sportelli di Barberino, Vico, Tavarnelle, San Donato e Sambuca – dichiara il sindaco David Baroncelli – i residenti potranno rivolgersi per ritirare il kit di raccolta, ricevere informazioni sugli altri servizi di raccolta rifiuti, sullo spazzamento e la pulizia strade, prenotare il servizio ingombranti, oltre ad effettuare segnalazioni e reclami”.

L'Infopoint di Alia sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13 ogni primo sabato a Barberino, presso l'ingresso laterale del Palazzo comunale (Via Cassia, 43), ogni secondo sabato a Vico d'Elsa presso gli studi medici in via della Villa, ogni terzo sabato a Tavarnelle in piazza Matteotti (ex ufficio informazioni), ogni quarto sabato a San Donato in Poggio in via del Giglio, 47 (stanza ex MEF), ogni secondo e quarto venerdì alla Sambuca presso l'Ecocentro di Alia in via Michelangelo.

L’infopoint sarà disponibile per la consegna del kit di raccolta composto da 3 bidoncini di colore diverso: organico, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile, oltre ad un bidoncino sottolavello per i rifiuti organici, sacchi azzurri per imballaggi in plastica / metalli / tetrapak / polistirolo ed una borsa per gli imballaggi in vetro.

Per maggiori informazioni contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800 - 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.