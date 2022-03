Spacca vetro della gazzella, bloccato a Signa: video virale

Un video di un ragazzo nordafricano che ha atteggiamenti minacciosi verso le forze dell'ordine. Il ragazzo, contenuto da due carabinieri, finisce per rompere il vetro dell'auto di servizio, prima di essere immobilizzato. È questo i contenuto del video pubblicato dall'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, non certo il primo della serie in casa Lega.

Il video, ripreso probabilmente da un passante, è diventato virale in poche ore. Le immagini mostrano l'intera scena con il ragazzo che rompe il finestrino e poi viene immobilizzato tra i fragori del pubblico accorso a vedere lo show: "Tiragliela", "Dagliela", riferendosi alla manganellata 'in canna' del carabiniere pronto a difendersi da eventuali aggressioni; poi giù il sipario: "ora ci tocca mantenerlo questo maiale".

Sembra accordata agli umori del 'pubblico' il commento dell'europarlamentare della Lega che applicando la proprietà transitiva attribuisce il gesto del singolo immigrato a tutta la 'categoria': "Complimenti al carabiniere che ha immobilizzato questo pericolo pubblico. Quanto al soggetto in questione, davvero ne vogliamo accogliere ancora?"

I fatti risalgono a sabato scorso, a Signa, anche se il video è stato pubblicato dall'europarlamentare solo oggi. Professionale l’atteggiamento delle forze dell'ordine che prima hanno contenuto l'uomo e poi mentre era distratto lo hanno messo a terra e immobilizzato senza eccedere nell'uso della forza e nel pieno rispetto delle procedure.