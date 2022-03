Spirito Artigiano, la nuova piattaforma di Confartigianato on line da oggi

Da oggi è on line Spirito artigiano, spiritoartigiano.it, la nuova piattaforma digitale sviluppata dalla Fondazione Manlio Germozzi sulla base del progetto culturale di Confartigianato teso a valorizzare il ruolo centrale dell’artigianato in Italia, non solo a livello economico, ma anche sociale e culturale. Un sito che si caratterizza per l’uso di tag che consentono di leggere trasversalmente i temi delle notizie collegando opinioni, ricerche, discussioni, articoli di rassegna stampa, storie di imprenditori, libri, webinar e approfondimenti redatti da firme del mondo accademico e del giornalismo. La piattaforma è stata presentata in occasione della Giornata del Valore artigiano, promossa da Confartigianato lo scorso 19 aprile.

Per Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Toscana: “ Gli artigiani oggi devono affrontare ogni giorno sfide di grande complessità. Per questo sono fondamentali le occasioni di formazione, di riflessione, di confronto e di conoscenza che possono aiutare gli imprenditori non solo nella gestione delle proprie aziende ma anche nel proprio percorso di crescita personale. Spirito Artigiano – conclude il presidente – è la piattaforma che potrà raccogliere e valorizzare i contributi di tutto il sistema Confartigianato rendendoli disponibili a tutti, in particolare ai giovani”.

