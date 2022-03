Tari, sportello informativo a Certaldo

La giunta comunale di Certaldo ha approvato il numero di rate e le scadenze relative alla tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2022. Per quanto concerne gli acconti Tari 2022, la prima rata è pari al 33 per cento, in scadenza entro il 15 aprile 2022 (tariffe 2021), la seconda rata è anch'essa pari al 33 per cento, in scadenza entro il 30 giugno 2022 (tariffe 2021). Il saldo Tari 2022 è pari al 33 per cento con scadenza il 2 dicembre 2022 (tariffe 2022). Gli eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2022 avverranno invece nell’emissione della prima rata dell’anno successivo.

Per rispondere alle domande dei cittadini e fornire eventuali indicazioni, sarà predisposto uno sportello informativo nel Palazzo Comunale in Borgo Garibaldi 37 (locali del messo comunale). Sarà attivo mercoledì 6 aprile 2022 dalle 14 alle 18, sabato 9 e mercoledì 13 aprile 2022 dalle 9 alle 13.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa