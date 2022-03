Taser, nessun utilizzo da parte della municipale

“Non è previsto l’utilizzo del taser da parte della Polizia Municipale di Firenze”. È quanto precisa l’assessore alla Polizia Municipale Stefano Giorgetti intervenendo sulla questione sollevata dai consiglieri di Sinistra Progetto Comune.

“Stupisce che i consiglieri non conoscano la questione visto che è stato il consiglio comunale, con una mozione approvata il 1° aprile 2019, a impegnare l’Amministrazione a ‘non adottare alcun atto che consenta di dotare il corpo di Polizia Municipale della città di Firenze di dispositivi, come il taser, che rappresentano strumenti di violazione dei diritti fondamentali della persona’. Una posizione – aggiunge l’assessore – espressamente ripresa dal sindaco Nardella in più occasioni come riportato sugli organi di informazione. Il corpo di Polizia Municipale non ha intrapreso alcuna attività in merito all’adozione del Taser” conclude Giorgetti.