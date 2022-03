Truffa dello specchietto fallita contro un carabiniere a Poggibonsi

La truffa dello specchietto si ripercuote anche in Valdelsa. I carabinieri di Poggibonsi da tempo stavano dando la caccia a una VW Golf bianca, il cui conducente replicava l'ormai triste modo per truffare gli automobilisti con un finto urto e la richiesta istantanea di danni.



Questa volta la vittima è stato un giovane carabiniere in servizio in un'altra regione che, libero dal servizio, viaggiava sull'Autopalio. Durante un sorpasso ha sentito una botta strana e subito dopo un uomo su una Golf bianca fargli ripetutamente cenno di fermarsi indicando lo specchietto storto. Il carabiniere ha però prontamente avvisato i colleghi e subito una gazzella dell'aliquota radiomobile si è messa sulle tracce del malvivente intercettandolo all'uscita autostradale di Poggibonsi Nord.

Dopo un'accurata perquisizione della vettura sono stati recuperati numerosi pomelli dei fornelli da cucina in plastica utilizzati per colpire le auto delle vittime prescelte.

L'uomo alla guida, con numerosissimi precedenti simili e fogli di via da comuni di tutta Italia è stato denunciato per tentata truffa.

I carabinieri, servendosi anche di una nuova normativa del codice della strada, gli hanno sequestrato ai fini della confisca la vettura.





