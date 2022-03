Ubriachi infastidiscono i passeggeri del bus e tirano pugni ai vetri: denunciati

Ubriachi hanno infastidito i passeggeri e a tirare pugni contro i vetri di un un bus di linea, costringendo l'autista a fermare la corsa e a chiedere l'intervento della polizia. È accaduto ieri notte a Firenze, in via dei Mille. Un 20enne e un 30enne, entrambi pakistani, sono stati denunciati dagli agenti intervenuti sul posto. Sono accusati di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Nei loro confronti è scattata a che una multa per ubriachezza.