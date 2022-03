Un medico per la montagna, Alice Iori rimane a San Marcello e Abetone

Dal prossimo 1 aprile la dottoressa Alice Iori diventa Medico di Famiglia a tempo indeterminato nei comuni di San Marcello Piteglio e Cutigliano-Abetone. La dottoressa già titolare dell’incarico dallo scorso settembre 2021, ma a carattere provvisorio, da ora in poi garantirà l’assistenza primaria nei due Comuni della Montagna pistoiese in modo effettivo.

Essendo corsista (sta seguendo la formazione specifica in Medicina Generale) e pur svolgendo l’incarico in modo convenzionale e a tempo indeterminato al momento ha una limitazione di scelte fino a 650 assistiti. Tale limitazione è imposta dall’attuale ACN (Accordo Collettivo Nazionale). La regione Toscana è comunque in procinto di approvare un nuovo Accordo che eleva il massimale dei medici corsisti a 800 scelte per il primo anno e a 1500 per gli anni successivi.

A far data dal 1° aprile gli assistiti della dottoressa Iori dovranno procedere con una nuova scelta del Medico di Famiglia tra quelli disponibili; anche coloro che intendono avvalersi dell’assistenza della stessa dottoressa Iori dovranno effettuare la procedura amministrativa recandosi di persona agli sportelli della Ausl o in modalità on line.

Da venerdì prossimo e fino al 15 aprile al presidio di San Marcello L. Pacini presso lo sportello che svolge la funzione di attività di anagrafe sanitaria sarà presente un operatore dedicato dalle ore 14 alle ore 17, dal lunedì al venerdì, per effettuare le nuove scelte, fermo restando l’ordinaria attività svolta al mattino, sempre dal lunedì al venerdì, già garantita.

Per chi non vuole recarsi direttamente allo sportello amministrativo si ricorda che è possibile cambiare il Medico di Famiglia collegandosi al sito dell’Azienda USL Toscana centro https://www.uslcentro.toscana.it al link https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/medico-di-famiglia/1432-servizi-medico-di-famiglia-e-pediatria/20563-scelta-e-cambio-del-medico-di-famiglia-e-o-del-pediatra

si trovano tutte le opzioni on line per effettuare la scelta del medico di famiglia compresa la mail dedicata.

Fonte: Asl Toscana Centro