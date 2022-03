Vende droga ad un uomo, arrestato un 24enne

Piazza dell'Isolotto. Viale dei Pini. Queste le zone in cui ieri, martedì 29 marzo, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Oltrarno hanno arrestato un 24enne, senza fissa dimora, di origini marocchine. Il giovane è ritenuto responsabile di aver ceduto 6 grammi di cocaina ad un uomo.

I carabinieri hanno colto in flagranza di reato lo spacciatore mentre cedeva l'involucro contenente la droga, ricevendo in cambio del denaro. Le forze dell'ordine hanno potuto rinvenire altri 3 grammi di cocaina e sei di hashish, oltre a 200 euro in contanti. L'arrestato verrà giudicato con il rito direttissimo quest'oggi, mercoledì 30 marzo.