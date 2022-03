Abc U16, prima sconfitta interna stagionale

Dopo quella rimediata la scorsa settimana sul parquet del Firenze Basketball Academy, arriva anche la prima sconfitta interna stagionale per l’Under 16 Silver che al PalaBetti si arrende in volata alla Laurenziana per 75-82. Una gara che i fiorentini girano nei minuti finali, dopo oltre tre quarti in cui i gialloblu riescono a tenere in mano il controllo del match.

In avvio, infatti, è l’Abc che prova ad incanalare la sfida chiudendo il primo quarto sul +5 (19-14) e mantenendo la testa avanti anche nella seconda frazione nonostante i tentativi di rimonta ospite: 44-38 al riposo lungo. Nella ripresa l’inerzia non cambia, ed anzi i gialloblu sembrano prendere definitivamente il largo fino a toccare il +13 al 30′ (67-54). Nell’ultimo quarto, però, la zona fiorentina manda in tilt l’attacco castellano fattore che, unito alle troppe disattenzioni difensive e ad una situazione falli critica, permette agli ospiti di impattare, prendere fiducia e allungare.

Ma adesso è già tempo di guardare avanti: domenica alle ore 18 i gialloblu sono attesi dal Galli, partita divenuta fondamentale per tornare in carreggiata e riprendere la corsa.

ABC CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA BASKET 75-82

Parziali: 19-14, 25-24, 23-16, 8-28

Tabellino: Carzoli 5, Rosi 16, Viviani 8, Ticciati 12, Damiani 3, Merlini 6, Filomeno 7, Lilli 17, Bartolini 1, Marchetti, Vefa ne, Bernardoni ne. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa