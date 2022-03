Accoltellato 38enne, arrestato responsabile: è lo stesso che spaccò il vetro ai carabinieri

Arrestato un 27enne egiziano già noto alle forze dell'ordine che alle 9 di oggi avrebbe accoltellato per futili motivo un 38enne connazionale. I carabinieri lo hanno arrestato nei pressi di un bar in via Livornese. Il 27enne già lo scorso 26 marzo era stato denunciato perché aveva spaccato il vetro della gazzella dei carabinieri lo scorso sabato 26 marzo. Il video di quel gesto era diventato virale nella giornata di ieri. L'arrestato adesso si trova nel carcere di Sollicciano. Il ferito è all'ospedale Torregalli, non in pericolo di vita. È la seconda aggressione con coltello avvenuta in pochi giorni nell'area fiorentina: tra sabato 26 e domenica 27 un 50enne è morto a seguito dell'accoltellamento avvenuto in piazza Piave a Scandicci.