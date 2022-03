Agente di polizia provinciale a Siena, corso di preparazione al concorso

Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione della FP CGIL al concorso per agente di polizia provinciale indetto dall’Amministrazione Provinciale di Siena (anno 2022). Il corso sarà fruibile sia sulla piattaforma di e-learning della FP CGIL Toscana con video lezioni sulle materie d'esame registrate dalla Associazione Cerchio Blu che in presenza. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare: Luca Franci (Polizia Municipale Siena, FP CGIL) 345 2525506 (anche whatsapp) lfranci@siena.tosc.cgil.it, Maria Luisa Ghidoli (FP CGIL Siena) 335 1789724 (anche whatsapp) mlghidoli@siena.tosc.cgil.it, Tiziana Tarquini (FP CGIL Siena) 347 2583326 (anche whatsapp) ttarquini@siena.tosc.cgil.it

Fonte: Fp-Cgil