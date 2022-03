Biblioteca e archivio storico a Empoli, accesso senza green pass da aprile

Da venerdì primo aprile cambiano le disposizioni di accesso in biblioteca e all’archivio storico. Non sarà più obbligatorio essere in possesso della certificazione verde Green Pass; dovranno invece essere ancora indossati i dispositivi di protezione individuali tipo chirurgico, fino al 30 aprile 2022, per chi utilizza le postazioni studio o computer, ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni di età e delle persone con patologie o disabilità incompatibili con i suddetti, nonché le persone che devono comunicare con un soggetto con disabilità.

Le nuove misure sono stabilite dal D.L. 24 del 24 marzo 2022 con la fine dello stato di emergenza. All’ingresso è consigliata l'igienizzazione delle mani e rimane vietato l'accesso a persone con sintomi influenzali.

Per quanto riguarda la biblioteca, i servizi di prestito e restituzione sono fruibili senza prenotazione, mentre per utilizzare le postazioni studio della sala maggiore e per le postazioni pc della mediateca rimane attivo, senza modifiche, il servizio di prenotazione tramite Affluences.

Le postazioni studio dei corridoi, delle salette e del loggiato coperto sono invece liberamente accessibili, fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. Sempre attivo il servizio di prestito a domicilio. All’Archivio Storico si accede previo appuntamento al numero 0571 757858 o tramite mail: archivio.storico@comune.empoli.fi.it.

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20, Sezione Ragazzi dalle 10 alle 19; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Domenica chiusa.

Per gli eventi e gli incontri resta l'obbligo di Green Pass Rafforzato, a partire dai dodici anni di età, e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2, dai 6 anni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa