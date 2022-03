Calcio, Us Poggibonsi chiama i suoi tifosi: allo stadio con due euro

La capienza degli stadi ritorna al 100%. Un’occasione irrinunciabile per affollare le tribune. Domenica il Poggibonsi scende in campo alle ore 15.00 allo Stefano Lotti. Nel momento chiave della stagione il Leone ha bisogno di una spinta ancora maggiore della sua gente. La Società ha deciso dunque di lanciare il biglietto di Gradinata a soli 2 euro. Un biglietto popolare riservato ai più giovani compresi nella fascia di età 14-25 anni. Ingresso gratuito per gli under 14.

Il prezzo dell’ingresso in Gradinata per gli over 25 rimane invariato a 10 euro, così come la Tribuna Laterale che verrà a costare 15 euro.

A partire da domani, venerdì 1 aprile, ore 14.00 saranno già in vendita al Bar I’Tondo i tagliandi per la gara di domenica 3 aprile Poggibonsi-Follonica Gavorrano di tutti i prezzi e settori.

Il giorno della sfida la biglietteria sarà regolarmente aperta.

Fonte: Ufficio Stampa