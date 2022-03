Oggi ringrazio Anna T. che mi ha dato un'altra ricetta il dolce di mele. La ricetta è semplice, i dolci alle mele non sono tutti uguali, basta aggiungere anche un solo ingrediente in più o diverso che fa la differenza nel risultato finale. Un po' come l'ingrediente segreto di tante ricette che spesso alcune persone o gli chef omettono di dire.

Nel suo dolce di mele Anna raccomanda di utilizzare poco lievito perché la torta deve restare bassa per mettere in evidenza le mele! Infatti in questa torta le mele non si metto nell'impasto ma solo in superficie. Questo si vede molto bene nella foto che Anna mi ha mandato e che è in evidenza.

Comunque sia fatto il dolce alle mele per me è sempre buonissimo!

Dolce di mele

Ingredienti

125 gr di farina

100 gr di burro

100 gr di zucchero

2 uova intere

½ bicchiere di vin santo

1 bustina di vaniglina

2 mele intere più mezza

Un cucchiaino di lievito

Preparazione

Sciogliete il burro a bagnomaria. In una ciotola mettete la farina, lo zucchero, la vaniglina e mescolate, poi aggiungete il burro fuso e mescolate di nuovo per incorporarlo. Rompete le uova una alla volta e mettetela nell’impasto e poi versateci il vin santo e amalgamate bene. Infine aggiungete il lievito e mescolate. Mettete l’impasto in una teglia con carta forno, tagliate le mele in quattro parti più la mezza e sbucciatele e incidetele sopra e poi mettetele sulla torta. A forno preriscaldato mettete la torta in forno per mezzora poi lasciatela raffreddare e dopo aggiungete una bella spolverata di zucchero a velo!

N.B. Anna si raccomanda di utilizzare poco lievito perché la torta deve restare bassa per mettere più in evidenza le mele!

Anna T.

