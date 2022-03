Emigrazione, lasceresti la Toscana per l'estero? Il sondaggio di gonews.it

Nel 2020 erano oltre 197mila i toscani residenti all'estero, un dato cresciuto di oltre il 100% rispetto ai 14 anni precedenti. Così si apre il nuovo sondaggio di gonews.it, che questa settimana affronta il tema dell'emigrazione all'estero.

Partendo dal rapporto Filef, l'organizzazione che rappresenta i lavoratori italiani emigrati e residenti all'estero, gonews.it chiede ai suoi lettori questa settimana se lascerebbero la Toscana per una nuova meta fuori dai confini nazionali.

La Toscana nel quadro migratorio nazionale rappresenta il 5.2% delle persone all'estero. Nel rapporto, presentato alla Camera del lavoro di Firenze da Cgil-Inca, è sottolineato anche un dato interessante sull'età. Contrariamente da quanto si possa pensare, i toscani che lasciano la propria terra d'origine non sono solo 'cervelli in fuga', ovvero in cerca di lavoro dopo un titolo di studio, ma anche adulti.

Ecco le percentuali degli espatriati divisi per età: i 18-34 sono il 22.3%, 35-49enni il 23.5%, i 50-64enni il 18%. Come già detto non si tratta solo di laureati, che insieme ai dottori di ricerca sono il 29% del totale. Stessa percentuale per i diplomati, e 42% per titoli di studio inferiori.

Le province della Toscana che hanno più partenze verso l'estero sono Lucca, Firenze e Livorno sul podio. Seguono Massa Carrara, Pisa e Pistoia.

Il sondaggio di gonews.it

Questo è dunque il tema del sondaggio di gonews.it, che si rivolge ai lettori con la seguente domanda: "Emigrazione, lasceresti la Toscana per lavorare all'estero?"

Per rispondere la domanda, nella colonna destra della home page, c'è tempo fino a giovedì 7 aprile 2022.