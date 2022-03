Inaugurato il fontanello a Avane: è il quinto per Empoli

Non è solo quella che viene giù dal cielo l'acqua che in questi giorni scorre a Empoli. In città è stato inaugurato il quinto fontanello, il secondo sempre nel mese di marzo dopo quello a Pozzale. Da oggi anche Avane avrà il suo impianto di acqua, subito buona da bere e pronta ad essere imbottigliata e portata a casa. L'impianto, nel cuore della frazione, si aggiunge ai suoi gemelli in città che nel 2021 hanno portato ad un risparmio di quasi 500mila euro e evitato 60 tonnellate di plastica.

Il nuovo fontanello, in via Peruzzi a due passi dal centro di Avane e davanti alle scuole, insieme a quello di Pozzale è realizzato da Acque e dal Comune di Empoli, che ha coperto il 50% per un investimento totale di circa 100mila euro. Come gli altri quattro, eroga gratuitamente l'acqua distribuita dall'acquedotto ma trattata attraverso un impianto che elimina il cloro, assicurando immediato e sicuro utilizzo. Gli ultimi impianti inaugurati sono dotati di pulsante a pedale, che sostituisce quello manuale rendendo più semplice l'imbottigliamento e assicurando standard igienici, importante soprattutto in tempi di pandemia.

Sotto agli ombrelli, diversi cittadini hanno assistito al taglio del nastro, alla presenza della sindaca di Empoli Brenda Barnini, l'assessora Valentina Torrini, Giuseppe Sardu, Giancarlo Faenzi e Fabio Trolese rispettivamente il presidente, vicepresidente e amministratore delegato di Acque.

Per Acque si tratta del 63esimo fontanello e Empoli è la città in testa al podio, con più inaugurazioni. In occasione dell'entrata in funzione dell'erogatore di acqua, l'amministrazione comunale ha portato un saluto ai piccoli studenti della scuola primaria "Galilei".

Il presidente di Acque Giuseppe Sardu e la sindaca di Empoli Brenda Barnini (foto gonews.it)

"Sono sicura che questo fontanello diventerà presto un punto di riferimento di tutti i cittadini come luogo di incontro e di socializzazione" ha dichiarato la sindaca Barnini. "È molto vicino alla scuola primaria e questo è un valore aggiunto per i bambini che potranno utilizzare l’acqua arrivando la mattina e riempiendo le loro borraccia e tutto questo contribuirà sia a far risparmiare ai cittadini più di cento mila euro sia a ridurre il consumo di plastica che fa molto bene all’ambiente. Questo è uno degli impegni presi con i cittadini di Avane, che nonostante la pioggia battente, sono qui con noi e siamo felici di aver rispettato anche i tempi di realizzazione, nonostante la pandemia, che ha rallentato tutto".

"Nonostante la pioggia questa è una giornata di festa, senza considerare il fatto che queste precipitazioni sono molto utili per contrastare l’attuale siccità" aggiunge il presidente di Acque Giuseppe Sardu. "Realizzare un’opera di questo genere costa circa 50mila euro ma è una cifra ampiamente ripagata dal risparmio economico per le famiglie che lo usano, già solo con il primo anno di funzionamento. In più, produce un risparmio ambientale che è sotto gli occhi di tutti".