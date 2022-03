Alte fiamme divampate in un incendio sull'Autopalio, tra le uscite di Poggibonsi Sud e Nord, nella carreggiata verso Siena. Un furgone che trasportava mobili è andato in fiamme nella mattinata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Poggibonsi e del distaccamento di Siena. Al di là dell'effetto 'scenografico' dell'incendio, per fortuna non ci sono state persone coinvolte o ferite.