Lite in condominio, botte a un uomo e sua madre: 30enne denunciato

Un 30enne è stato denunciato per lesioni a Pisa. Il giovane, di origini senegalesi, ha avuto una lite con una famiglia residente nello stesso stabile a Cisanello. Richiamato a tenere un comportamento più consono dati gli schiamazzi dal suo appartamento, il 30enne avrebbe colpito con calci e pugni un condomino di origini tunisine. Se la sarebbe presa anche con l'anziana madre della vittima, accorsa per proteggerlo. Il 30enne avrebbe agito con un complice. Il condomino e la madre sono stati portati in ospedale e dimessi con prognosi di tre giorni.