Torna il Mercato su' Giardini: 40 banchi per lo shopping di primavera

Tutto pronto per il tanto atteso ritorno del mercato in piazza Matteotti a Empoli: il Mercato su' Giardini. Dopo lo stop forzato dovuto al Coronavirus un rientro in grande stile per un format che ha sempre riscosso grande successo.

“ Finalmente torniamo su giardini – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze –. Piazza Matteotti è per noi una location molto importante. Con l’imminente fine dell’emergenza speriamo di aver definitivamente superato la pandemia. Chiaramente l’attenzione sarà massima per garantire la sicurezza di tutti, gli operatori sono tenuti al rigido rispetto delle norme e del personale dedicato si occuperà di garantire che tutto vada per il meglio”

40 espositori selezionati, un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza e una nuova disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza. Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini

“Piazza Matteotti fa parte del centro storico – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – iniziative come questa fanno bene al commercio cittadino perché rivitalizzano zone che troppo spesso vengono considerate marginali. Se ci sono più persone in giro il beneficio è per tutti, questo deve essere il nostro lavoro per i prossimi mesi”.

Il progetto di riqualificazione del mercato sui giardini vedrà l’aggiunta di una terza edizione nel periodo autunnale oltre a quella già programmata nel mese di maggio.

“Un mercato in Piazza Matteotti per ogni stagione – conclude Taddeini – vi aspettiamo domenica 3 aprile dalle 8 alle 20”