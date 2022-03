Online eBook di Cesvot che analizza le convenzioni tra PA e terzo settore

È online il diciannovesimo eBook di Cesvot: “Le convenzioni ex art. 56 del Codice del Terzo Settore” di Fabio Lenzi, esperto di pubbliche amministrazioni, sistemi di welfare e consulente Cesvot.

La pubblicazione nasce da un’indagine promossa da Cesvot diretta all’analisi giuridica e contenutistica delle convenzioni in essere fra pubbliche amministrazioni toscane ed enti del terzo settore alla luce dei contenuti della Riforma introdotti con il Codice del Terzo settore. Attraverso l’analisi di numerosi testi convenzionali, la ricerca ha consentito di elaborare delle schede ‘di buone pratiche’ giuridiche e contenutistiche il cui taglio pratico-operativo ne costituisce un significativo valore aggiunto.

Secondo Lenzi “già nell’ambito del servizio di consulenza e accompagnamento offerto da Cesvot agli ets toscani si è osservato che lo strumento della convenzione per regolamentare i rapporti giuridici nell’affidamento dei servizi pubblici alle associazioni continua ad essere largamente utilizzato, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. In una recente ricerca condotta per Cesvot dall’Università di Pisa emerge che il 53,5% delle odv intervistate (1.313 odv, il 39,7% del numero totale), nel 2020 ha dichiarato di avere convenzioni in essere con pubbliche amministrazioni locali: il 96,1% col Comune del proprio territorio e ben il 95,1% con l’Asl”.

Come gli altri eBook, anche questo ha un taglio molto operativo ed è diviso in due parti. La prima descrittiva, nella quale si fa cenno al contesto normativo e alle nuove convenzioni con il volontariato e l’associazionismo. La seconda, più ampia, comprende la raccolta di tre schede tecnico-pratiche dirette a migliorare la qualità dei testi convenzionali delle tipologie di servizi frequentemente affidati dalle pubbliche amministrazioni locali (in particolare Comuni e Società della Salute) ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale: il trasporto o l’accompagnamento sociale, i servizi di sostegno alle attività scolastiche e i servizi domiciliari “leggeri”.

L’eBook è scaricabile gratuitamente in formato pdf a questo link, previa registrazione all’area riservata MyCesvot.

Fonte: Cesvot - Ufficio Stampa