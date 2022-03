Viene da Pisa la miglior pralina al cioccolato

E’ pisana la migliore pralina al cioccolato degli ultimi vent’anni, la Pralina al Ben Ryé ideata da Cecilia Iacobelli e Paul De Bondt. I due cioccolatieri titolari di Manufatto Cacao a Pisa hanno ricevuto a domenica a Firenze, in occasione della rassegna Taste alla Fortezza da Basso, il prestigioso riconoscimento delle “Tavolette d’Oro”, veri oscar del cioccolato assegnati secondo le schede di valutazione ideate da Compagnia del Cioccolato; associazione attiva da più di 25 anni e che vanta più di mille iscritti. E’ dal 2002 che vengano premiate le migliori eccellenze italiane del cioccolato e quest’anno per celebrare il ventennale è stato deciso di assegnare un riconoscimento per il miglior prodotto delle varie categorie; sono stati assaggiati più di 1000 tra cioccolati in tavoletta e altri prodotti al cioccolato, (dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutte ricoperte, praline ecc) passando da più di 80 differenti panel di degustazione. E nella categoria pralina, ecco il premio assegnato a Cecilia Iacobelli e Paul De Bondt. “Siamo davvero contenti per questo riconoscimento – hanno commentato a caldo i due cioccolatieri pisani - per una nostra creazione storica che adesso riproporremo nel nostro negozio Manufatto Cacao in via Andrea Pisano”. Ma la giornata fiorentina è stata davvero speciale, visto che alla coppia Iacobelli-De Bondt e andata la “Tavoletta d’oro” anche nella categoria "Cioccolati d'eccellenza" con il fondente fruttato 70% e con lo speziato Bergamotto e limone. Per Cecilia a Paul il coronamento di un percorso di vita e professionale che inizia nel 1993 a Pisa; lei una designer pisana, lui un pasticciere olandese, che insieme mettono a frutto creatività e capacità di innovazione. La qualità del loro cioccolato li farà imporre rapidamente sulla ribalta nazionale ed internazionale con la loro azienda ‘De Bondt - cioccolato originale’. Ventisei anni dopo, il 1° dicembre 2019, nasce ufficialmente ‘Manufatto Cacao’, laboratorio artigianale con vendita e degustazione di tè, caffè, dolci e cioccolato, spezie ed accessori. Un luogo nuovo dove prosegue la loro storia di cioccolatieri sotto lo stesso segno, quello della qualità. A Manufatto Cacao i complimenti di Confesercenti Toscana Nord per voce del presidente area pisana Luigi Micheletti. “Nostri soci dal momento della loro riapertura – spiega il presidente -, ma soprattutto una eccellenza pisana che si impone in Italia e non solo”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa