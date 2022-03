Rifiuti, il Comune di Peccioli: "Piena disponibilità a Belvedere spa"

L’Amministrazione Comunale di Peccioli comunica la piena disponibilità del Comune a supportare Belvedere spa nel percorso di costruzione e realizzazione, in collaborazione con RetiAmbiente spa, dell’impiantistica appropriata alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti.

"Preso atto che per quanto attiene agli investimenti che proiettino la società nel futuro, constatiamo con soddisfazione un forte impegno della Belvedere spa, prima per l’investimento importante realizzato con la costruzione dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) e oggi con l’investimento in corso, insieme a Alia, per la costruzione di un impianto che tratti la parte organica dei rifiuti e produca compost e biometano, inserendosi a pieno titolo all’interno della economia circolare, attraverso la società ad hoc, Albe srl – si legge nella delibera approvata in consiglio comunale approvata il 6 novembre 2021 -. Visto quanto sia importante che la società Belvedere, supportata dall’Amministrazione Comunale, si inserisca a pieno titolo e attivamente all’interno del processo che vede impegnata la Regione Toscana nella predisposizione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, confermando definitivamente il ruolo della stessa, come polo regionale, insostituibile nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti e dotandosi altresì, conferma il sostegno alla creazione di un’impiantistica che nel tempo sia in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti anche all’interno della nostra area impiantistica".

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio stampa