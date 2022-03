Sanificatori d'aria, la Lega San Miniato: "La Regione ci dà ragione"

Negli ultimi mesi in più occasioni il gruppo consiliare della Lega ha posto alla attenzione dell’Amministrazione comunale di San Miniato la opportunità di introdurre nelle aule scolastiche moderni sanificatori di aria capaci di abbattere al 99,9% i virus presenti nell’ambiente, risultando strumento fondamentale nel contrastare la diffusione del Covid 19, in aggiunta alle consuete pratiche sanitarie fino ad ora adottate.

I nostri appelli sono rimasti inascoltati, preferendo il Comune di San Miniato ricorrere alla artigianale pratica della apertura periodica delle finestre e alla costosa tinteggiatura virucida di alcune scuole, accorgimenti che non sembrano aver dato quella sicurezza ambientale che la costante ed inesorabile diffusione del Covid 19 sta dimostrando.

A riguardo una recentissima delibera della Regione Toscana ha dato ragione alle nostre riflessioni. E’ di poche ore fa l’approvazione del documento “Impianti di purificazione e sterilizzazione dell’aria per la prevenzione del contagio di agenti patogeni (Coronavirus, etc.)” nel quale si sottolinea l’importanza dell’utilizzo degli impianti - da noi a suo tempo indicati - sia nelle scuole che nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, facendo proprio il documento predisposto dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana. E’ stato quindi dato mandato agli Uffici regionali competenti per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di avviare incontri di informazione e formazione con le Autorità scolastiche, gli Ordini professionali e vari altri soggetti interessati, sulle modalità applicative del documento approvato.

Non possiamo che essere soddisfatti di questa decisione assunta dalla Regione Toscana che va nella direzione da noi inutilmente sollecitata da mesi all’Amministrazione comunale, e che la perdurante pandemia ha reso ancora di strettissima attualità. Ci rammarica il fatto che la Regione non abbia stanziato nessuna risorsa per dar gambe e corpo alla diffusione di questi strumenti che potrebbero rappresentare la positiva novità del prossimo anno scolastico, oltreché una importante e vincente strategia per la sicurezza dei luoghi di lavoro e di svago. A tale proposito ricordiamo che la Regione Marche per sviluppare la diffusione questo strumento di prevenzione ha stanziato 1,4 milioni di euro.

Ci attendiamo che il Comune di San Miniato e le competenti Autorità scolastiche valutino con attenzione questa significativa indicazione proveniente dalla Regione Toscana affinché il prossimo anno scolastico possa iniziare con un significativo elemento in più di sicurezza.