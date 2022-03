Si chiama 'La scuola, oltre le illusioni' ed è un laboratorio dedicato al mondo della scuola che si terrà il 9 e 10 aprile al Palazzo delle Esposizioni di Empoli.

L’evento, nelle parole degli organizzatori, sarà un laboratorio per definire i temi essenziali per una nuova visione di scuola. Al centro del dibattito ci saranno gli studenti e le loro esigenze, ma anche il ruolo della istituzione scuola per migliorare la qualità della cittadinanza e della democrazia.

Tre i pilastri tematici del lavoro della due giorni:

La valutazione

Il legame tra istruzione e mondo del lavoro

La riforma dei cicli scolastici

I panel saranno composti da esperti del settore: studenti, funzionari ministeriali, economisti, docenti, policy makers, imprenditori.

Numerosi gli ospiti d'onore a partire dalle ex ministre dell'Istruzione Lucia Azzolina e Valeria Fedeli, la ex deputata Annapaola Concia, l'ex sottosegretario al Miur Gabriele Toccafondi, il presidente Invalsi Roberto Ricci, l'economista Michele Boldrin, il direttore del dipartimento di Economia della Bocconi Tommaso Monacelli.

A livello locale troviamo la presidente Its Prodigi Paola Castellacci, la ex dirigente scolastica Daniela Mancini e molti altri.