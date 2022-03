Morto a 56 anni il killer Patrick Max Shaff

Il killer Patrick Max Shaff è morto in una casa di riposo in Piemonte. Aveva 56 anni, è stato ucciso da un malore. Era salito agli onori delle cronache per vari omicidi tra il Piemonte e la Toscana.

Nell'aprile 2007 aveva confessato l'uccisione di Nadia Carlino e Ingrid Obermeier, entrambe in Piemonte: l'omicidio Carlino risale al giugno 1995, quello di Obermeier a un mese prima.

Rinchiuso in carcere a Porto Azzurro, nel 2005 ha ucciso il compagno di cella 47enne. Poi è passato in carcere a San Gimignano e in seguito è finito a Valchiusa, casa di riposo nel Canavese. Ex mercenario francese, Shaff è morto nelle ultime ore.