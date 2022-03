Tesseramento Auser a Empoli, premiati i volontari del circondario

Il giorno 26 marzo si sono riuniti in piazza della Vittoria a Empoli i volontari Auser Empolese Valdelsa per la giornata regionale del Volontario e del Tesseramento. Erano presenti la presidente Daniela Tinghi, l’assessore al Sociale Valentina Torrini, il presidente del Consiglio comunale di Empoli Alessio Mantellassi e il segretario SPI-CGIL Silvano Pini.

Oltre a promuovere il tesseramento si è premiato un volontario per ogni Associazione Auser del territorio Empolese Valdelsa.

È la prima festa del Volontario e del tesseramento che è stata organizzata in tutta la Regione nello stesso giorno, per dare visibilità e riconoscimento alle attività che Auser porta avanti grazie all’impegno e alla disponibilità di donne e uomini che offrono volontariamente il loro tempo libero per aiutare la comunità in cui risiedono, la tessera Auser 'Aperti al Futuro 22' vuole significare prendere parte a una grande rete di solidarietà e partecipazione.

Fonte: Auser Territoriale Empolese Valdelsa