Asili nido a Cerreto Guidi, aperte le iscrizioni

Al via le iscrizioni agli asili nido comunali a Cerreto Guidi. E’ possibile iscriversi dal 4 aprile all’8 maggio 2022 per l’anno educativo 2022/2023. Le iscrizioni sono riservate ai bambini che compiono un anno entro il 31 agosto 2022 (per l’inserimento nei mesi di settembre/ottobre) e ai bambini che compiono un anno dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 (per l’inserimento nel mese di gennaio 2023) residenti nel Comune di Cerreto Guidi.

All’asilo nido “Pappa e Ciuccio” di Stabbia, sono disponibili 13 posti, di cui 7 a tempo normale e 6 a tempo corto (il 20% dei posti a tempo normale e corto sono riservati alla graduatoria di gennaio 2023).

Per questo asilo, per ragioni di cautela, i posti disponibili sono stati conteggiati sulla base delle attuali normative anti-Covid. Qualora si verificasse un miglioramento della situazione epidemiologica, al momento dell’apertura dell’asilo nido e sempre tenendo in prima considerazione la salute dei bambini, il Comune provvederà allo scorrimento della graduatoria, fino al numero massimo di 13 posti a tempo corto (anziché 6).

All’asilo nido “Il Lupo e il Grillo” di Bassa sono invece disponibili 6 posti, di cui 3 a tempo normale e 3 a tempo corto (il 20% dei posti a tempo normale e corto sono riservati alla graduatoria di gennaio 2023).

Per iscrivere i bambini ai nidi d’infanzia comunali, entrambi i genitori, devono compilare la domanda esclusivamente on line, collegandosi al seguente link https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php entro l’8 maggio.

Qualora i genitori si trovino in difficoltà nella registrazione e compilazione della domanda, possono prendere un appuntamento con l’Ufficio URP del Comune di Cerreto Guidi, tel. 0571/906234.

Il personale educativo incontrerà i genitori per presentare i servizi alla prima infanzia del Comune di Cerreto Guidi. Gli incontri sono organizzati prendendo appuntamento con l’Ufficio URP del Comune di Cerreto Guidi, tel.0571/906234. Le visite saranno possibili Sabato 9 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e Mercoledì 13 aprile dalle ore 17,00 alle ore 18,30.

