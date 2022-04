Carlo Cottarelli presenta il suo libro a Empoli

Carlo Cottarelli arriva a Empoli mercoledì 6 aprile. In occasione della pubblicazione del saggio 'All'Inferno e ritorno: Per la nostra rinascita sociale ed economica' (Feltrinelli, eur 15,00, pp. 149) il professore ed economista incontrerà i propri lettori al Green Bar al Parco di Serravalle (in caso di maltempo, l’incontro si terrà presso La San Paolo* Libri & Persone, via dal Giglio 53). L'evento è organizzato da SintesiMinerva, cooperativa sociale impegnata da anni in inserimento lavorativo, che nel 2021 ha riaperto la storica libreria San Paolo nel centro di Empoli e ha avviato la gestione del chiosco del principale parco cittadino, decidendo di puntare sul trinomio cultura-ambiente-inclusione.

L'incontro con Carlo Cottarelli, durante il quale interverranno la presidente di Legacoopsociali Eleonora Vanni e la sindaca di Empoli Brande Barnini, sarà l'occasione per discutere del mondo che crolla a seguito della crisi sanitaria e di quello che verrà dopo. “Dalla crisi stiamo emergendo – ha dichiarato Cottarelli - ma non basta tornare a dove eravamo nel 2019, l’anno che ha chiuso il peggior ventennio nella storia economica d’Italia. Per ripartire davvero servono riforme radicali nella nostra economia e nella nostra società.”

Il saggio rappresenta una guida nel labirinto della nostra ricostruzione economica ma anche un’idea per il futuro dell’Italia, a partire da tre parole d’ordine: uguaglianza di possibilità, merito e solidarietà. Carlo Cottarelli, in questo libro (anche) politico ci mostra come l’Italia abbia bisogno di tornare a crescere in modo sostenibile da un punto di vista sociale,

finanziario e ambientale, di come sia necessario salvare l'economia con più uguaglianza, soprattutto nelle opportunità fornite alle nuove generazioni.

Fonte: Ufficio stampa