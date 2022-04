Cerretese Volley Camp, la nuova iniziativa di formazione

Aperto a tutte le bambine e ragazze che vogliano vivere un’esperienza unica ed indimenticabile: due settimane di specializzazione pallavolistica nella splendida cornice della Val di Sole!

La Cerretese Pallavolo, nell’ottica della crescita societaria che va avanti da anni, ha deciso per questa estate di lanciare una nuova iniziativa: il primo Cerretese Volley Camp, in Val Di Sole dal 26 giugno al 10 luglio.

La prima settimana (26 giugno – 3 luglio) sarà riservata alle atlete che il prossimo anno disputeranno l’Under 12-13-14 (quindi le annate 2011-2010-2009, con possibilità di partecipare anche alle 2012 che abbiano una forte motivazione verso la pallavolo), la seconda settimana (3-10 luglio) sarà riservata alle atlete che il prossimo anno disputeranno l’Under 16-18 (annate 2008-2007-2006-2005).

Pensiamo che dopo due anni così complicati offrire una settimana di contatti sociali stretti e di proposta sportiva di alto livello sia quanto di meglio possiamo mettere a disposizione delle ragazze del nostro territorio.

La Direzione Tecnica di Davide Ribechini è una garanzia di altissima qualità: Ribechini, che da dicembre sta affiancando i nostri allenatori del settore giovanile, oltre ad essere uno dei tecnici più preparati in Toscana ha anche una pluriennale esperienza nella gestione di camp di specializzazione pallavolistica e conosce perfettamente le strutture della Val di Sole. Ad affiancare Ribechini ci sarà Gaetano Capasso, anche lui una garanzia di competenza e professionalità, oltre a varie assistenti.

Il numero massimo di atlete per ogni settimana è di 50 e la prima settimana è quasi al completo, mentre nella seconda ci sono più posti liberi: la partecipazione è aperta anche alle tesserate di altre società che vogliano migliorare le proprie qualità pallavolistiche, divertendosi in un contesto superlativo.

Tra i tanti camp di specializzazione pallavolistica, il nostro è l’unico camp che prevede 7 notti, una settimana intera, e che riesce a garantire un prezzo nettamente più basso (370 euro) senza intaccare la qualità della sistemazione alberghiera e dell’offerta pallavolistica: è anche l’unico camp che prevede la possibilità di richiedere il pagamento di una quota ridotta, 200 euro (fino al 20% delle partecipanti).

In poche parole, siamo riusciti ad organizzare un camp che coniughi specializzazione pallavolistica e divertimento mantenendo il nostro proposito di non lasciare indietro nessuna.

È anche per questo che, coniugando un ambiente sano e competitivo con un’attenzione unica alle atlete e alle famiglie, in due anni di pandemia siamo passati da 130 a quasi 200 tesserate, in continuo aumento così come è in continua crescita la qualità delle nostre squadre e la struttura societaria.

Per informazioni rivolgersi al Direttore Sportivo della Cerretese Pallavolo, Stefano Berlincioni, al 3202730321.

Nel periodo 13 Giugno – 29 Luglio la Cerretese Pallavolo organizzerà l’ormai consueto Summer Camp al Lago I Salici di Stabbia dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, che anche l’anno scorso ha avuto un successo strepitoso, superando le 300 iscrizioni settimanali.

Fonte: Cerretese Volley