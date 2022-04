Fondazione Stella Maris in lutto, è scomparso Luigino Bonaccorsi

Fondazione Stella Maris IRCCS in lutto per la scomparsa del dr. Luigino Bonaccorsi, notissimo commercialista pisano e per oltre 15 anni Revisori dei Conti del nostro ente, un incarico che ha svolto sempre con grande impegno. Titolare dell’omonimo Studio Commercialista Associato Bonaccorsi Mariotti, il dr. Bonaccorsi è stato uno stimato professionista scrupoloso nel lavoro e di elevata competenza. Revisore di molte realtà benefiche e del no profit del territorio è stato, tra l’altro, nella deputazione della Fondazione Pisa.

Fondazione Stella Maris IRCCS si unisce alla famiglia e porge le sue condoglianze al figlio, il prof. Andrea Bonaccorsi, attuale Consigliere del CdA della Fondazione Stella Maris .

“Sono certo che persone dal grande cuore come lui sono rinate al cielo e da lassu’, come diceva Sant’Agostino, continueranno ad amarci e ad aiutarci – scrive l’avv. Giuliano Maffei, Presidente della Fondazione Stella Maris a nome del CdA, delle Direzioni, dei dipendenti e dei collaboratori di Stella Maris -, perché l’Amore non ha frontiere di spazio e di tempo, ma viaggia in tutto l’Universo in ogni istante. A Luigino giunga la nostra preghiera ed il nostro abbraccio perchè è stato un dono averlo avuto con noi. A Te carissimo Andrea e ai Tuoi familiari invio le più sentite condoglianze”.