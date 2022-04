Giornata mondiale per l'autismo, l'associazione genitori: "Abbattiamo i muri dell'indifferenza"

Di seguito un intervento da parte dell'associazione genitori di Castelfiorentino volto a far prendere coscienza sul tema autismo. Domani infatti, sabato 2 aprile, è la giornata mondiale di sensibilizzazione: "Guardami negli occhi …e ascolta il mio cuore…"

"In questi anni vi abbiamo invitati con alcune delle nostre attività a "conoscere l’autismo", le persone con autismo e le loro famiglie. Abbiamo provato a metterci nei loro panni, fin dove possibile, a fare un tratto di strada accanto a loro per capire le difficoltà quotidiane che questa condizione comporta, ma anche le attese di queste persone e famiglie, attese verso di noi, sia come singoli cittadini, colleghi di lavoro, vicini di casa, compagni di scuola.

Domani, sabato 2 aprile, siamo pronti a ribadire il nostro impegno, affiancando tutte le famiglie del nostro territorio per abbattere quei muri che, da un lato sono fatti di indifferenza e solitudine, dall’altro impediscono di "guardarci negli occhi …e ascoltare il cuore..." con una parola, uno sguardo, una carezza, un sorriso. Basta veramente poco.

Questo 2 aprile lo dedichiamo anche al ricordo della nostra carissima Elena che qualche mese fa ci ha lasciato, donandoci in eredità la sua forza, la sua tenacia, il suo sorriso e la voglia di fare bene il bene. Grazie Elena".