La pelle del viso: prendiamocene cura con attenzione e uno stile di vita sano

Prendersi cura della pelle del viso, giorno dopo giorno, è il primo passo per volersi bene e ritardare l’incedere dei segni del tempo.

Per restare in salute l’epidermide necessita di trattamenti adeguati, declinati al tipo di pelle e alla fascia di età. In ogni caso è indispensabile detergere e idratare a dovere la pelle a partire dai vent’anni, affidandosi a un prodotto in grado di pulire delicatamente, e all’uso di una crema idratante viso, da combinarsi all’applicazione di prodotti antiossidanti e formule antietà.

In commercio sono disponibili soluzioni rimpolpanti e rassodanti, perfette per rigenerare le cellule e potenziare i fibroblasti, responsabili della produzione di collagene.

A chi si chiede se esiste la crema rassodante viso miracolosa è un po’ un azzardo rispondere, ma quel che è certo è che si può disporre di ottime formulazioni e di una crema viso in grado di tonificare, limitare la comparsa delle rughe e attenuare le esistenti. I brand di settore offrono soluzioni straordinarie, che rigenerano la pelle come la crema viso da giorno di ultima generazione, studiata per donare compattezza e bellezza.

E che dire dei benefici che ci regala una crema elasticizzante viso, capace di rassodare, e al contempo idratare e tonificare.

Per una cura dell’epidermide ad ampio spettro non possiamo dimenticare che uno stile di vita sano, un’alimentazione bilanciata, e tanto movimento, sono gli alleati perfetti, un autentico toccasana per rendere la pelle luminosa e compatta.

Detersione e idratazione, le regole d’oro per una pelle curata

Per godersi una bella pelle, la prima regola da seguire quotidianamente è la detersione, da mettere in pratica sera e mattina per eliminare le cellule morte, il make up, liberare i pori dallo smog e dallo sporco depositatosi nell’arco della giornata, e preparare il viso alla fase del nutrimento.

L’idratazione, per essere efficace, deve dissetare l’epidermide grazie all’uso di una crema e al consumo giornaliero di almeno un litro e mezzo di acqua. Si può valutare l’impiego di tè, tisane, decotti o semplice acqua, l’importante è arrivare alla quota prestabilita.

La fase dell’idratazione si completa con l’applicazione di una maschera, almeno tre volte al mese, per donare alla pelle tutti i nutrimenti di cui ha bisogno. Nutrimenti che devono necessariamente arrivare sino agli strati più profondi dell’epidermide, rinforzati dall’uso di sieri e booster.

Anche il make up può contribuire al benessere della pelle se si scelgono formule idratanti. I fondotinta, dalle elevate potenzialità idratanti, sono super apprezzati a tutte le età perché donano alla pelle il corretto livello di acqua e un colorito sano e luminoso.

Alimentazione e sport per una pelle in salute

Una pelle in salute vanta cure specifiche anche in termini di alimentazione, ed è rafforzata dalla messa a punto di un programma di attività fisica, non necessariamente ultra impegnativo, ma costante nel tempo.

Fra i cibi, che compongono un menù alleato della pelle, inseriamo di diritto gli alimenti ricchi di vitamina C, con varie tipologie di frutta e verdura, e una serie di prodotti che contengono omega 3 dal pesce azzurro al salmone, dalle noci ai semi di lino.

Per prendersi cura della pelle è necessario dormire almeno 7-8 ore a notte, non fumare, non consumare alcolici e sorridere spesso, un ottimo sistema per mantenere la muscolatura in costante allenamento.