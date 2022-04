Leggenda Festival 2022, Sergio Staino e oltre 70 eventi sulla lettura

Leggenda Festival ritorna finalmente in presenza dopo due anni di stop: la gioia della lettura per grandi e piccini trova sspazio nei 'luoghi di vita' di Empoli. Da giovedì 5 a domenica 8 maggio torna la manifestazione di promozione di libri e autori. Ben 100 le classi scolastiche coinvolte e più di 70 gli appuntamenti gratuiti aperti al pubblico, da oggi il programma è disponibile sul sito leggendafestival.it. Il momento clou della manifestazione verrà raggiunto con la presenza di Sergio Staino, il fumettista autore di Bobo, che chiuderà la kermesse.

Il primissimo appuntamento è un'anticipazione: Aspettando Leggenda, mercoledì 6 aprile alle 17,30 nell'auditorium della sala maggiore della biblioteca Renato Fucini avrà luogo l'incontro Leggere in famiglia: quando, come, cosa e dove?. Altri appuntamenti per bambini sono attesi nei giorni tra aprile e maggio.

I bambini e i ragazzi come sempre sono protagonisti del festival della lettura e dell'ascolto. Interessante la manifestazione dei liceali del Pontormo, sezione Scienze umane. Si chiamerà infatti Leggo per te, un progetto di alternanza scuola-lavoro nei quali organizzeranno degli incontri con i bambini. Il Virgilio invece ospiterà la Notte del liceo classico al Chiostro degli Agostiniani e in piazza Farinata.

Scendendo di classe di età, di fronte al Trovamici di Largo della Resistenza sarà allestito il NIdo dei Nidi per bambini e genitori.

Tornando alle famiglie, nell'area del Palazzo delle Esposizioni si terrà la Mostra mercato del libro, in collaborazione con la libreria Rinascita. Ritorna anche Viruslibro, con tre autori di rilievo toscano e nazionale: Luca Bianchini, Sasha Naspini e Gigi Paoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero