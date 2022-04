Linguaggio ostile sui social, incontro con gli studenti dell'Enriques

"Spero di imparare qualcosa di interessante, divertendomi". Questa frase, impressa spontaneamente su uno dei centoquaranta “post it” che la dottoressa Carlotta Cubeddu ha fatto trovare su ogni posto a sedere, riassume perfettamente l’atmosfera che ha accompagnato l’incontro tenuto stamani al Ridotto del Teatro del Popolo con gli studenti dell’Enriques, nell’ambito della Festa della Toscana.



Tema dell’incontro, la comunicazione ostile sui “social”, che Carlotta Cubeddu (scrittrice e collaboratrice dell’associazione “Parole O_stili”) ha sviluppato in modo dinamico e divertente, coinvolgendo direttamente gli studenti in un confronto a tutto campo per fare emergere in primo luogo i loro pensieri e le loro impressioni, con esempi pratici, esperienze concrete e fatti di cronaca, partendo dal presupposto che il bullismo in rete, come nella vita reale, “è l’esclusione continua che subiamo o che facciamo subire”.



“Siamo felici di aver aperto stamani questo ciclo di incontri – ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Romei – su un progetto in cui crediamo molto e che abbiamo presentato per la Festa della Toscana. Come ho già avuto modo di ribadire in un’altra occasione, il linguaggio è sicuramente la parte più importante del nostro vivere sociale. Attraverso di esso costruiamo relazioni, identità e cultura. È lo strumento più immediato per incentivare o minare l'inclusione sociale. È la lente con la quale interpretiamo la realtà: per questo il linguaggio ci parla più di ogni altra cosa di una società”.



"Anche il nostro Consiglio Comunale – ha concluso Romei - si è già mosso con attenzione su questo tema: ha aderito, approvando il manifesto delle Parole Ostili, al progetto di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole sia online nel dibattito di tutti i giorni, nella consapevolezza che il rispetto dell'altro/a sia un valore da trasmettere all'intera comunità castellana".



Cubeddu incontrerà nuovamente gli studenti dell’Enriques venerdì prossimo (8 aprile), mentre a maggio si terranno due incontri con la dott.ssa Eleonora Pinzuti sul “linguaggio sessista” (3 maggio) e sull”omolesbotransfobia” (17 maggio)



Come si ricorderà il progetto si intitola “Castelfiorentino terra dei diritti. Generazioni a confronto per una società libera dall’odio” ed è stato promosso con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. Nell’ambito del progetto, gli studenti sono invitati a produrre dei materiali inerenti i temi affrontati (una foto, un disegno, oppure una riflessione personale scritta, una poesia, ecc..), che in seguito saranno esposti in una mostra da allestire all’aperto nel mese di giugno.

