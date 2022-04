Ospedale di Empoli, Lega: "Un fallimento la galleria commerciale"

"Probabilmente le aspettative erano ben diverse - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - riferendosi al triste destino della galleria commerciale presente all'ospedale San Giuseppe di Empoli, ma era auspicabile che, prima di realizzare l'opera, si cercasse con la massima attenzione di capire che sviluppi avrebbe effettivamente potuto avere tale iniziativa. Invece si è, forse, sperato nella buona sorte, invece che puntare, come detto, ad una pianificazione maggiormente oculata. Dispiace, dunque che tale struttura, immaginiamo anche piuttosto onerosa dal punto di vista dell'impegno finanziario, sia, tuttora, così desertica. Il fatto, poi che sia stata impiegata, almeno parzialmente, come centro vaccinale, non azzera, peraltro, la palese problematica. Insomma un progetto indubbiamente ricco d'incognite che, nel tempo, si sono ahinoi, concretamente materializzzate in un clamoroso flop."

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa