Sicurezza al centro, potenziati i controlli della municipale nel weekend a Firenze

Più pattuglie in strada e un presidio fisso in piazza della Repubblica dove sarà presente un mezzo della Polizia Municipale. È il progetto “Sicurezza al centro” che prende il via oggi e che prevede un potenziamento della presenza e dei controlli della Polizia Municipale del cosiddetto Castrum Romano (area compresa tra piazza della Repubblica, Por Santa Maria, Ponte Vecchio, Mercato Nuovo, Calimala, piazza Signoria, via Calzaiuoli, piazza Duomo, via Roma).

Nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 19, agli agenti già presenti in piazza Duomo, piazza Signoria, via Calzaiuoli e Ponte Vecchio si aggiungono ulteriori quattro pattuglie in divisa e una in borghese.

Molteplici gli obiettivi del servizio: assicurare un punto di riferimento su strada, potenziare il contrasto a fenomeni di borseggio e microcriminalità collegati a maggiori flussi di persone, aumentare la percezione di sicurezza grazie al personale in divisa, creare una rete di contatti con le attività economiche e gli operatori turistici per favorire la conoscenza di eventuali criticità e la loro soluzione, fornire un canale aggiuntivo per le segnalazioni, realizzare campagne di controllo mirate alla prevenzione e repressione di eventuali situazioni problematiche. Su questo tema sono già stati individuati gli ambiti di interventi mirati che si aggiungono ai controlli ordinari: controllo e alla repressione di fenomeni di degrado quali questue moleste, bivacchi, commercio abusivo, ubriachezza molesta; ma anche controllo delle aggregazioni giovanili (comportamenti che recano disturbo, atti vandalici, commercio e consumo di alcol e di sostanze stupefacenti) e assistenza legata alla presenza dei turisti.

Previsti anche contatti diretti delle pattuglie con le attività economiche per illustrare la presenza del presidio in piazza della Repubblica dove presentare segnalazioni di persona e fornire i numeri utili.

“Una task force che porterà la Polizia Municipale ad essere ancora più presente - ha detto l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese – per tutelare i fiorentini e i turisti e vigilare su di loro, in questo momento in cui le nostre strade tornano ad essere piene di persone per la ripartenza post covid. Abbiamo creato un modello di relazione diretta con le attività che popolano il centro proprio per essere ancora più vicini”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa