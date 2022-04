Studio medico abusivo scoperto dalla finanza: sequestro di 9mila farmaci

Ambulatorio medico non dichiarato in una casa a Firenze: la guardia di finanza ha denunciato una persona di origini cinesi per esercizio abusivo della professione medica. Sequestrati nell'operazione circa 9.000 farmaci di diversa provenienza nonché flebo, siringhe e ulteriori attrezzature mediche.

Tutto era partito da un controllo per molte persone cinesi che si assiepavano all'ingresso di un terratetto nella zona di Firenze Nord. Il controllo nell'appartamento ha portato a rilevare uno studio medico di fatto. Alcune persone avrebbero ricevuto da lì a breve cure mediche anche per via endovenosa. Sono in corso approfondimenti su alcuni prodotti farmaceutici sequestrati.