Notizie 'bomba' per Empoli: Pnrr per il futuro teatro e nuovi spazi per la biblioteca

Teatro Civico Empoli

Parte un applauso spontaneo alla notizia che anche il nuovo teatro civico di Empoli, che si chiamerà il Ferruccio in onore a Busoni, avrà una parte di finanziamento da parte del Pnrr.

Ad annunciarlo alla platea di giornalisti e invitati alla conferenza di presentazione del Leggenda Festival (qui tutti i dettagli) è il sindaco Brenda Barnini. La fine delle restrizioni e la possibilità di svolgere in presenza il Festival deve aver messo di buon umore il primo cittadino, che si lascia andare a delle 'bombe' per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla città.

La prima, anzi la seconda, è proprio quella che riguarda il nuovo teatro che sorgerà nei pressi del Palazzo delle Esposizioni.

La prima per ordine di tempo è che un evento in attesa del Leggenda Festival si terrà il 30 aprile nella nuova parte restaurata della biblioteca 'Renato Fucini' di Empoli. Non saranno concluse le opere per la piena riapertura ma gli spazi interni saranno inaugurati proprio con il festival della lettura.

I lavori alla biblioteca cominciati nel 2018 sono una delle opere più attese per il mondo culturale. Da anni la biblioteca manca della sua ala che si affaccia su via Cavour. Una chiusura lunga 10 anni, infatti nel 2012 venne interdetta l'area. Nel corso dei lavori non sono mancate le sorprese, come una bomba (stavolta vera) inesplosa e delle parti di vecchie mura di cinta della città sotto il pavimento al primo piano. Col nuovo assetto arriveranno a 200 le postazioni disponibili e nuove aree saranno ampliate.

La terza notizia riguarda la biblioteca e il Leggenda Festival. Nel recupero delle varie zone legate al vecchio ospedale San Giuseppe tra via Roma e via Paladini nascerà un'area dedicata al festival della lettura, con una sezione specifica aperta tutto l'anno legata alle letture e alla classe di età 0-14 anni con laboratori. Si chiamerà Palazzo Leggenda e riguarderà il Torrino dei Righi, da tempo abbandonato e in fase di recupero. Un annuncio in realtà non così nuovo, ma la conferma rende l'ufficialità della notizia.

Le tempistiche sono poi fondamentali: il 30 aprile è la data più certa certificata. Il Torrino dei Righi, nuovo Palazzo Leggenda, potrebbe essere pronto per fine 2023. Per il teatro si allungano i tempi a cavallo tra il 2024 e il 2025.

Elia Billero