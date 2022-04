Torna il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato a San Miniato

Torna domenica 3 aprile, come ogni prima domenica del mese, il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione in collaborazione con l’amministrazione locale. Dalle 9 alle 19 sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le passioni. Gli spazi - già andati sold out per le prenotazioni - che ospiteranno questi tesori sono in Piazza Dante Alighieri, Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Loggiati di San Domenico, alcuni degli scorci più belli e suggestivi della Città della Rocca e del tartufo bianco pregiato. Il mercatino è un appuntamento fisso ormai da tantissimi anni e ha subito dei rinvii solo nei periodi in cui – causa Covid – non era possibile organizzare eventi del genere. Il prossimo appuntamento è già in calendario per il 24 aprile, in occasione della Festa degli Aquiloni. Per info è possibile contattare gli uffici di Fondazione SMP al numero 057142745, oppure alla mail segreteria@sanminiatopromozione.it. A disposizione c’è anche il sito – recentemente rinnovato con tutte le informazioni del caso per chi vuol visitare San Miniato – digitando l’indirizzo web www.sanminiatopromozione.it. Ma non finisce qui, perché domenica sarà possibile anche prendere parte a una visita guidata il cui tema saranno i "Personaggi di San Miniato": Federico II, Maria Maddalena d'Austria, Napoleone Bonaparte e molti altri, grazie alla collaborazione fra San Miniato Promozione e Discover San Miniato. L'appuntamento è per le 15 in piazza Dante Alighieri, per un tour a piedi che durerà circa 2 ore e costerà 8 euro (gratis per i bambini fino a 10 anni). Per info sulla visita contattare 057142745 oppure 3341578567.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio stampa