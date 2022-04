Trasporti, Carmignano contro AT: "Studenti lasciati a piedi"

“Siamo furiosi e ci sentiamo presi in giro da Autolinee Toscane. Sono mesi che lasciano a piedi gli studenti carmignanesi senza mostrare il minimo interesse nel risolvere la situazione. Minori lasciati per strada puntualmente per coincidenze saltate e autobus che non passano. Ora basta”. L’assessore ai Trasporti, Jacopo Palloni, è amareggiato nel raccontare un disservizio puntuale che ha raggiunto il culmine negli ultimi giorni, con Poggio alla Malva e Artimino completamente isolate e gli studenti lasciati ad attendere mezzi che non passano. Non solo, sono saltate anche un paio di corse a Santa Cristina e varie coincidenze sull’ora del rientro sia a Poggio a Caiano che a Comeana. “Nel nostro territorio – precisa Palloni –, dove gli studenti delle Secondarie per tornare a casa sono costretti a cambiare tre mezzi, saltare una corsa significa lasciare i ragazzi a piedi per ore. Non siamo in centro-città dove la frequenza dei bus è tale che perso uno ne arriva un altro dopo un quarto d’ora”.

La situazione è arrivata a un punto tale da costringere il sindaco, Edoardo Prestanti, a scrivere una lettera sia ad Autolinee che alla Regione, mettendo in copia Provincia e Comune di Prato, in cui si precisa che ci sono le condizioni per chiedere quanto prevede il contratto di servizio in tema di inadempienza.

“Con la presente – si legge nella missiva firmata da Prestanti - si segnala che negli ultimi giorni si stanno verificando, con preoccupante frequenza, disservizi sulla linea Poggio alla Malva/Comeana che arreca notevoli disagi, così come segnalato dalle lamentele dei genitori dei minori che usufruiscono del servizio, costretti ad effettuare anche tre cambi pur di raggiungere la destinazione. Si segnala nello specifico che già ieri il Responsabile del Settore VII, Fabio Lanè, aveva segnalato via mail che la corsa del mattino non aveva rispettato gli orari previsti (con conseguente perdita della coincidenza per raggiungere gli istituti scolastici di Prato per la scuola secondaria di secondo grado) e che il pulmino delle 15.30 era guasto e non è stato sostituito. Anche stamani sono saltate due corse del mattino che hanno impedito ai residenti di Poggio alla Malva di raggiungere le scuole. Si ritiene che tali episodi debbano essere evitati, poiché risulta palese che tutti i disservizi sono imputabili esclusivamente alla vetustà dei mezzi, così come confermato in una Vostra mail di risposta del 30 marzo scorso. Si specifica inoltre che i disservizi si sono verificati anche su altre linee perifiche. Stante la particolarità del territorio, al fine di garantire la sicurezza ai propri studenti e alle loro famiglie si chiede un intervento immediato affinché l'azienda possa mettere a disposizione mezzi idonei che permettano di evitare il continuo disservizio. Ci riteniamo particolarmente lesi e riteniamo di dover provvedere ad applicare quanto prima quanto prevede il contratto di servizio in tema di inadempienza”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa