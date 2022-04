Tutto sull'arredo tessile e l'home decor a Firenze Home Texstyle

Parte con il piede giusto la quarta edizione di FIRENZE HOME TEXSTYLE che al padiglione Spadolini della Fortezza da Basso fino a lunedì 4 aprile mette in scena 100 marchi leader per una visione completa e aggiornata dei principali trend e novità del tessile per la casa, nautica e Spa, contract & hotellerie.



Tante le proposte in mostra: parole d’ordine: innovazione, ricerca, alta artigianalità e produzione manifatturiera d’eccellenza made in Italy con un occhio di riguardo alle più avanzate tecnologie responsabili.



“L’alta qualità delle aziende partecipanti è un importante segnale di ripartenza per guardare con speranza e ottimismo al futuro del comparto manifatturiero toscano”, ha dichiarato alla cerimonia inaugurale il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo il saluto di benvenuto di Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera.



“Firenze Home Texstyle è una fiera dedicata all’identità del nostro territorio e il flusso di buyer attesi in Fortezza da tanti paesi esteri è la dimostrazione concreta che Firenze e il suo polo fieristico continuano ad essere attrattivi con tante imprese che sono pronte ad innovarsi e a proporre soluzioni d'avanguardia e sostenibili in una città come la nostra che sta facendo tanto nel settore” il commento di Cecilia Del Re, assessore al turismo, fiere e congressi del Comune di Firenze.



Special Guest di questa prima giornata l’attore e regista toscano Luca Calvani, volto noto in tv come giudice del programma Cortesie per gli ospiti, che ha debuttato come designer per Siretessile presentando in anteprima la sua capsule collection Tuscan Cottage per il brand Di Maestro, disegnata in collaborazione con i designer degli Uffici Stile di Siretessile a Cornuda, in provincia di Treviso. “MI sono ispirato al mood e ai colori de Le Gusciane, un country-inn esclusivo in stile inglese che ho arredato in omaggio all’eleganza e alla bellezza dello stile toscano autentico. Una collezione tutta made in Italy”, il commento del designer.



Domani (sabato 2 aprile) nello spazio FOCUS ON alle ore 10,00 in programma la conferenza Ricostruzioni tessili storiche. L’esperienza Lisio ieri e oggi a cura della Fondazione Arte della Seta Lisio. Seguirà (ore 11.00) Digital transformation: sfide e vantaggi per le aziende B2B di oggi a cura di Murate Idea Park e alle ore 14,00 “Moda responsabile, un percorso di apprendimento continua” per voce dell’Accademia Italiana.



Nel pomeriggio, alle ore 15,00 riflettori puntati su Lottozero – Design e innovazione tessile per interior a cura di Lottozero e alle 16,00 Outlook 2023: Colore & sostenibilità. Insieme nel tessile per la casa di Vittorio Giomo, docente Eco Fashion & Sustainable Fabrics dell’Accademia Italiana del Lusso.

Fonte: Ufficio Stampa