Use Scotti contro le campionesse del Venezia, ultima trasferta

Solo per il piacere di giocare a Venezia contro le campionesse in carica. Oltre a questo non ci sono davvero altri motivi di interesse da cercare nella partita che sabato sera alle 20.30 vedrà l'Use Rosa Scotti in campo al Taliercio (arbitri Chersicla di Oggiono, Morassutti di Sassari e Di Marco di Ferrara).

Già a cose normali sarebbe stata una gara impossibile, ora con la retrocessione matematica dopo il ko di San Martino, diventa solo una partita da giocare per dovere, col solo piacere di affrontare giocatrici di livello assoluto. Soprattutto per le giovani biancorosse aggregate al roster sarà una partita comunque da ricordare visto che non capita tutti i giorni di calcare simili palcoscenici.

La gara di Venezia sarà l'ultima trasferta di un campionato che si chiuderà poi il sabato successivo al Pala Sammontana contro Ragusa. Poi sarà la volta di iniziare a pensare alla prossima stagione in A2. La sfida in Veneto sarà visibile come sempre in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket Empoli