Virgilio, Pontormo e Normale assieme per un osservatorio sull'Empolese Valdelsa

Un osservatorio permanente sul territorio, l’ambiente e la cultura dell’Empolese Valdelsa, a cura di studenti e studentesse di due licei di Empoli. È stata siglata la convenzione tra l’istituto scolastico “Il Pontormo”, il liceo “Virgilio” e la Scuola Normale Superiore di Pisa per un progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e del territorio dell’area empolese e della Valdelsa che ha ricevuto un finanziamento dal Ministero dell’Istruzione.

Per i prossimi due anni le ragazze e le ragazze dei due istituti scolastici si occuperanno di recensire i beni ambientali e artistici, dalle mura romane di Empoli fino alle opere d’arte dei giorni nostri, creare un sito e strumenti informatici per fare conoscere i beni individuati, realizzare attività didattico-educative, e diffondere tutto questo lavoro nelle scuole, nei territori e nei luoghi della produzione artistica e culturale come musei, teatri, biblioteche, archivi, sale da concerto.

I termini e la programmazione delle azioni intraprese saranno presentati dai rappresentati delle due scuole e dai referenti della Normale, lunedì 4 aprile, dalle ore 10 alle 16.30, presso l’Atelier Spazio X Tempo di Marco Bagnoli, a Montelupo Fiorentino, con un evento in presenza cui partecipano anche le scolaresche coinvolte.

La Scuola Normale si occuperà di sovrintendere al percorso didattico e di formazione che avverrà per alcuni mesi nella fase di avvio del progetto, con gli studenti che dovranno identificare i beni artistici del loro territorio. In un secondo momento, invece, si occuperanno di lavorare ai canali di promozione, che potranno spaziare da mostre ed eventi nei luoghi della cultura, a siti web, con lo scopo di valorizzare e diffondere il patrimonio culturale della zona.

Referente del progetto (EVdEPAT, Empolese Valdelsa Patrimonio) è Gianluca Casa dell’istituto Il Pontormo. Responsabili, per la Scuola Normale, la professoressa Anna Magnetto, Direttrice del L.aboratorio Saet (Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell’antico), il professor Flavio Fergonzi, direttore

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa